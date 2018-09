Chris Brown heeft genoeg van leugens

"Iemand beschuldigt me, negentig procent van jullie geloven het, maar het is allemaal onzin", foetert Chris in een video op Instagram. Volgens de laatste berichten kreeg Chris donderdag bezoek van de Amerikaanse kinderbescherming. De instelling kwam poolshoogte nemen om te controleren of zijn dochter Royalty oké was. De moeder van het tweejarige meisje maakte zich volgens TMZ zorgen over haar gezondheid.

"Ik zorg goed voor mijn dochter", verzekert Chris. "Ik krijg nooit het voordeel van de twijfel zoals anderen dat wel krijgen. Ik ben trots op mijn vaderschap. Ik hou van mijn dochter. En over al die beschuldigingen en onzin: stop met die leugens."

De 27-jarige Chris kwam de afgelopen weken meermaals in het nieuws na zijn arrestatie eind augustus. Tijdens een ruzie met voormalig Miss Californië Baylee Curran zou hij haar hebben bedreigd met een vuurwapen.