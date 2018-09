Liam haalt weer hard uit naar broer Noel

Liam beledigt hem deze keer omdat Noel niet aanwezig is op de première van de Oasis-documentaire Supersonic. Liam zal er wél zijn namelijk.

"Dus de Ronnie Corbett van de rock 'n roll, ook wel bekend als Noel Gallagher, geeft geen interview en is niet op de première voor de Oasis-film. Twee woorden: Zak stront! LG X", schrijft hij op Twitter. Corbett is overigens een inmiddels overleden Schotse komediant.

So the Ronnie Corbett of rock n roll aka Noel Gallagher not doing press not attending premiere for oasis film 2 words SHIT BAG LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 23 september 2016

Groter en beter

Onlangs legde Liam tegen Q Magazine nog uit waarom hij toch steeds uithaalt naar zijn broer. "Ja, ik weet het. Heel veel mensen zeggen dat ik rustiger aan moet doen over hem. Niet voordat Twitter stopt. Die kl**tzak werkt altijd op mijn zenuwen." Hij vervolgt: "Ik heb gehoord dat mijn beledigingen hem behoorlijk irriteren. In dat geval zullen ze nog groter en beter worden."

Supersonic gaat op 2 oktober in het Verenigd Koninkrijk in première. Liam neemt dan ook deel aan een vraag&antwoord-evenement. Begin oktober zal de Oasis-docu ook in Nederland in verschillende bioscopen te zien zijn.