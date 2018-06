’FBI betrokken bij onderzoek Brad Pitt’

Een bron van de LA Times vertelt dat de landelijke recherchedienst een melding heeft ontvangen over een incident inzake 'het welzijn van een minderjarige' tijdens een internationale vlucht, waarbij Brad betrokken zou zijn geweest. Het gedrag van de acteur zou in de beschuldigingen 'wanordelijk' worden genoemd.

De krant geeft verder geen informatie over het gemelde incident, maar volgens New York Daily News zou het zijn gegaan om een ruzie tussen Brad en zijn oudste zoon Maddox (15) tijdens een vlucht in het privévliegtuig van de familie.

Angelina en een of meer andere kinderen van het stel zouden daarbij aanwezig zijn geweest. Het meningsverschil zou uit de hand zijn gelopen, waarop een anonieme getuige de instanties inlichtte. Angelina en Brad hebben zes kinderen.

De acteur erkent volgens een insider van de site dat hij fouten heeft gemaakt tijdens de ruzie, en werkt mee aan het onderzoek. Wel ontkent hij stellig dat er fysiek geweld is gebruikt.

Eerder liet de politie in Los Angeles, de LAPD, weten dat er niets waar was van berichten van onder meer TMZ en People dat de instelling onderzoek doet naar mogelijke mishandeling door de acteur. De plaatselijke kinderbescherming gaf aan nooit uitspraken te doen over lopende zaken.