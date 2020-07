Moordpuzzels in escape room zaaien meer twijfel dan angst

Het is te begrijpen waarom makers de populaire puzzelkamers graag als setting gebruiken. Want wat als je blijkt te zijn opgesloten door een gruwelijke sadist, zoals in de Saw-reeks? Dat idee begint steeds meer bezit te nemen van Cole, die naar Rusland is afgereisd om zijn miljoenen volgers mee te laten kijken in de meest exclusieve escape room ter wereld.

Lijk opensnijden

„Hoe echt alles ook mag lijken, je bent veilig”, zegt de steenrijke organisator nog wanneer Cole met zijn vrienden naar binnen gaat. Dat de influencer meteen een lijk moet opensnijden om een sleutel te vinden, lijkt dus nog niet zo’n punt. Hoort bij het spelletje. Maar gaat het vervolgens niet een beetje ver om zijn maten uit levensgevaarlijke posities te moeten bevrijden? Een avondje plezier slaat om in een nacht vol doodsangsten.

Voor kijkers werkt dat anders. De spanning is al grotendeels om zeep geholpen door die ene opmerking aan het begin. We zijn immers aan het twijfelen gebracht over de echtheid van alle terreur die we te zien krijgen, hoe bloederig het ook wordt. Maakt Cole zich nou terecht zorgen of niet? In plaats van nagelbijten, is het wachten op een verlossend antwoord. En dat blijkt behoorlijk tegen te vallen.

✭✭