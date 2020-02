Ontwerper Oscar-jurken Willemijn Verkaik ’bloednerveus’

„Pfff... mijn team en ik hebben een aantal nachten tot 05.00 uur doorgewerkt om de jurken af te krijgen”, verzucht Driessen tegenover BuzzE. „Het was namelijk best wel een last-minute klus, maar als je zo’n mogelijkheid krijgt dan ga je er gewoon volle bak tegenaan.”

Driessen ontwierp niet alleen de jurk die Willemijn draagt op de rode loper, ook de japon die de Nederlandse musicalster draagt tijdens haar optreden is van zijn hand. Willemijn sprak de Nederlandse en Duitse stem van Frozen-hoofdrolspeelster Elsa in en staat in de nacht van zondag op maandag met verschillende ’collega’s’ op het podium om Into The Unknown, de hit uit Frozen 2, ten gehore te brengen. „We hebben vooraf een aantal richtlijnen gekregen van Disney waaraan Willemijns Frozen-jurk moest voldoen”, zegt Driessen. „Vervolgens maak je een moodboard met kleuren en stijlen, die je daarna op paspoppen gaat boetseren.”

’Na een paar dagen knallen’ waren beide jurken klaar. Voordat Willemijn naar Los Angeles vloog, had Driessen één eis. „Die jurken móesten van mij mee in haar handbagage, want stel je voor dat die ineens ergens aan de andere kant van de wereld belanden? Dat zou een regelrechte nachtmerrie zijn. Ik was natuurlijk het liefst zelf met haar meegegaan naar Los Angeles om alles te finetunen, maar er is tijdens zo’n groot event maar plek voor een bepaald aantal mensen. Willemijn wordt ter plekke aangekleed door een team dat mij continu foto’s stuurt om te checken of alles naar mijn wens is. En ze doen het fantastisch daar, ik ben echt blij met hun hulp.”