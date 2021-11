Voorman verlaat Kensington: ’Dit is een win-win-situatie’

Gossip

Politiechef: onderzoek naar Astroworld duurt mogelijk nog maanden

Het kan nog wel even duren voordat duidelijk is wat de oorzaak is voor de dramatische gebeurtenissen van afgelopen weekend op muziekfestival Astroworld in Houston. Politiechef Troy Finner liet woensdag in een persconferentie weten dat de uitkomst van het onderzoek ’weken en mogelijk maanden’ op zich...