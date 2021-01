Goor boos op Geer: ’De zoveelste dolksteek in mijn rug’

„Dit is toch al het vierde hondje dat Gordon heeft?”, vraagt Gerard zich af in het entertainmentprogramma. „Dan is hij het straks weer na een jaar of een halfjaar zat. Maar goed, hij moet het zelf weten. Als het hem verlichting geeft in deze tijd, dan moet hij dat vooral doen.”

Op zijn zachtst gezegd is Gordon niet blij met de uitspraken van Geer. Op Instagram haalt hij dan ook flink uit naar de RTL 4-ster. „Dit onderstreept nog eens de karakteromschrijving in mijn boek over deze man”, begint hij zijn relaas. „Daar heb je dan 20 jaar mee samengewerkt en dan denk je zo over me? De juiste keuze gemaakt om er voorgoed afstand van te doen. Als ik een iemand terecht bij het grofvuil heb gezet, is hij het wel.”

„Is dit dezelfde man die mij appte na de overval?”, gaat Goor verder. „Hoe erg hij het vond voor me en snel met me wilde eten (waar ik helemaal geen zin had!). De zoveelste dolksteek in mijn rug, maar nu is het klaar. Grenzen aangeven zoals in de kliniek geleerd. Basta!”

Maar daar blijft het niet bij, want in de reacties op het bericht haalt Gordon opnieuw uit naar zijn oud-collega. „Hij zou beter zijn plastisch chirurg eens bij het grofvuil kunnen zetten”, schrijft een volger. „Over doorgefokt gesproken!!!”, reageert Goor.

’Lik mijn reet!’

Eerder deze week was Gordon boos op de Koninklijke Hondenbescherming. De zanger wil mensen tijdens de coronacrisis een hart onder de riem steken door ze te verrassen met een boodschap van hemzelf en zijn hondje. Volgens de Hondenbescherming promoot hij hiermee dierenmishandeling, omdat Toto zou behoren tot een hondensoort die niet is toegestaan. „Get a f*cking life. De Koninklijke Hondenbescherming. Nou, echt, lik mijn reet!”, brieste Gordon in een video op Facebook.