Vuurzee bedreigt Portugese villa’s BN’ers: ’We zien vreselijke beelden’

In Portugal woedden woensdagavond 27 bosbranden. Onder meer in de toeristische en meest zuidelijke regio Algarve bedreigt het vuur dorpen. Inmiddels zijn er volgens de lokale autoriteiten honderden mensen geëvacueerd.

Ook het resort Vale do Lobo, waar veel bekende en vooral vermogende Nederlanders hun tweede (of derde) woning hebben, wordt door de vlammenzee bedreigd. John de Mol, die er net als zijn zus Linda een villa bezit, laat weten aan RTL Boulevard: „We volgen in spanning wat er gebeurt. Zien beelden van brand die al heel dichtbij is. Gelukkig zit iedereen in Nederland.” Zoon Johnny gaf er bijna vier jaar geleden zijn jawoord aan Anouk van Schie.

’Angstig en naar’

Ook bondscoach en fervent golfer Louis van Gaal heeft een vakantiehuis in Vale do Lobo. „Wij leven ontzettend mee”, zegt zijn vrouw Truus tegen Boulevard. „We zien vreselijke beelden, vlak bij ons appartement, en houden contact met onze vrienden daar. De meesten moesten hun huis verlaten en naar Faro uitwijken. Zo angstig en naar.”

Platenbaas en voormalig diskjockey Willem van Kooten, alias Joost den Draaijer, woont al sinds 1978 in Het Gooi van Portugal. En hoewel zijn bekende buren op steenworp afstand wonen, is het allesbehalve een komen en gaan van sterren in zijn villa.

„We zien elkaar incidenteel, iedereen is hier voor zijn rust. Af en toe eten we eens met elkaar, we golfen soms met elkaar, maar verder gaat iedereen zijn eigen gang”, aldus Van Kooten, die onlangs de rechten van zijn muziekcatalogus verkocht aan het investeringsfonds van John Ewbank, in het RTL-programma Hai Society.