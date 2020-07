Britney Spears hoort of ze onder wettelijk toezicht blijft

De 38-jarige Britney kwam begin 2008 onder toezicht van haar vader Jamie te staan na een mentale inzinking waarbij ze onder meer haar hoofd kaal schoor. Pa Spears stapte vorig jaar naar de rechter omdat hij vanwege gezondheidsredenen niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor de persoonlijke en financiële beslissingen van zijn dochter. Sinds september ligt het zeggenschap tijdelijk bij Britneys manager. Een rechter verlengde het wettelijk gezag eerder dit jaar tot 22 augustus.

Het gezag gaat daarna mogelijk naar Britneys moeder Lynne. Zij diende eerder deze maand een verzoek in om de zeggenschap over haar dochter te krijgen. Als het echter aan de fans van Britney ligt, blijft ze niet onder toezicht. Zij zijn van plan om woensdag bij de rechtbank waar de hoorzitting plaatsvindt, te protesteren. Fans vinden namelijk dat de curatele als een soort gevangenis is voor de zangeres.

Klinieken

Britney worstelde de afgelopen jaren af en aan met haar mentale gezondheid. Ze verbleef in meerdere instellingen om te werken aan haar problemen. De zangeres kwam onder toezicht en haar ex-man Kevin Federline kreeg tijdelijk de volledige voogdij over hun twee zoons.

De afgelopen jaren leek het echter beter te gaan met Britney, totdat ze zich begin vorig jaar weer liet opnemen. Fans vreesden de afgelopen maanden dat het weer niet goed ging met hun idool vanwege haar soms vreemde filmpjes en foto’s op social media.

Zorgen die volgens Britney zelf onterecht zijn. „Ik begrijp dat sommige mensen mijn berichten niet leuk vinden of ze zelfs niet begrijpen maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben”, stelde de zangeres haar volgers eerder deze maand gerust. „Ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen en gewoon jezelf te zijn zonder anderen steeds te willen pleasen. Dat is de sleutel tot geluk!”