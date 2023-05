Frankie Goes to Hollywood krijgt eigen film

De film vertelt het verhaal over het ontstaan van Relax en de successen die daarop volgden. Het script is geschreven door Bernard Rose. Hij regisseerde de muziekvideo van Relax in 1983.

Relax is gebaseerd op de memoires A Bone in My Flute van frontman Holly Johnson. Hij wordt in de film gespeeld door Callum Scott Howells, bekend van de Channel 4-dramaserie It's A Sin. Wanneer de film in première moet gaan is nog niet bekend.

Frankie Goes to Hollywood ging in 1987 uit elkaar, maar kwam afgelopen zondag weer kort bijeen voor een optreden tijdens het openingsfeest van het Eurovisie Songfestival in Liverpool.