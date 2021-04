Sharon Stone doet het opnieuw: pikante fotoshoot

Haar 63 jaar zijn haar niet af te zien, wanneer ze poseert voor de pikante covershoot voor het mei-nummer van het magazine. Net als in de befaamde scène zit ze daarbij op een stoel met ogenschijnlijk alleen een jas aan. Overigens heeft de actrice deze pose wel vaker herhaalt voor fotoshoots en heeft die haar dus bepaald geen windeieren gelegd.

In haar biografie The Beauty of Living Twice, die recent in Amerika uitkwam, herhaalde ze haar eerdere beweringen dat ze voor de scène in Basic Instinct door Verhoeven werd misleid. Volgens haar moest ze het slipje uittrekken omdat de stof teveel zou reflecteren en vermoedde ze niet dat daarvan iets op het grote scherm te zien zou zijn; volgens Verhoeven kan elke actrice weten wat er te zien zal zijn als haar gevraagd wordt haar broekje uit te trekken.