’Mol’ Rob Dekay brengt alsnog tweede album uit

Na de nummers ’Zondag’ en ’Maandag’ wil Rob Dekay sowieso de week vol maken. Ⓒ Foto Rens Dekker

Als de verrassende mol in Wie is de mol? wilde Rob Dekay dit jaar doorpakken. Corona zorgde ervoor dat de Deventer muzikant de door dat tv-programma ontstane golf aan aandacht aan zich voorbij moest laten gaan. Vrijdag brengt hij zijn dit voorjaar nog uitstelde tweede album Aangenaam alsnog uit. „Af is af.”