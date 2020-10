Gezicht prinsesje Geraldine mag nog niet worden getoond

Het kroonprinselijk paar van Albanië had vrijdag een serie gezinsfoto’s gedeeld op sociale media, waarbij het meteen opviel dat baby Geraldine in een deken was gewikkeld en dat op geen enkele opname meer van haar te zien was. Het bericht ’kroonprinselijk paar toont baby’ werd dan ook becommentarieerd met ’kroonprinselijk paar toont dekentje’.

Kroonprins Leka gaf zaterdag op verzoek een toelichting. „Er zou een storm van kritiek over ons zijn losgebarsten als we Geraldine hadden getoond voor de veertig dagen zijn verstreken. Dat zou in Albanië niemand hebben begrepen. Dat is nu eenmaal het Zuidoost-Europese bijgeloof”, aldus Leka.

De opnames van het gezin zijn thuis gemaakt, voor een enorm schilderij van het huwelijk van Leka’s grootouders koning Zog en koningin Geraldine, naar wie de baby is vernoemd. Het eerste kind van Leka en echtgenote Elia werd geboren op de sterfdag van haar overgrootmoeder, die in 2002 overleed. „Voor ons was dat als een groet uit de wereld van de engelen”, schreef Leka op sociale media.