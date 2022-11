Neerleggen functies staat los van verloving Märtha Louise

„Voor ons is het van cruciaal belang onze vertrouwensband met het Noorse volk in stand te houden en tegelijkertijd het welzijn van onze familie zo goed mogelijk te beschermen. De beperkingen van wat wij mogen zeggen of doen terwijl wij het Koninklijk Huis vertegenwoordigen, zijn in twijfel getrokken en bevraagd. Daarom vonden wij het nodig de rollen en het gebruik van de titel van prinses verder te verduidelijken”, legt het hof uit.

Het feit dat de Amerikaanse verloofde van Märtha Louise te maken heeft gehad met racistische berichten sinds zijn relatie met de prinses betreurt de koninklijke familie. „We vinden het feit dat het Koninklijk Huis de etnische diversiteit van Noorwegen weerspiegelt juist sterk.” Over de relatie van Verrett en Märtha Louise ontstond eerder ophef. Dat had onder meer te maken met de gezamenlijke tour van het koppel die ’De prinses en de sjamaan’ heette. De twee maakten in juni hun verloving bekend.

Het Noorse hof maakte dinsdag bekend dat Märtha Louise haar officiële functies voor het koningshuis heeft neergelegd. Dat betekent onder meer dat ze geen officiële taken meer verricht en haar titel als beschermvrouwe van diverse organisaties kwijtraakt. Haar titel als prinses behoudt ze wel.

Een van de redenen voor de beslissing om haar officiële functies neer te leggen, is dat ze het vaak lastig vond haar privéleven en koninklijke rol gescheiden te houden. Ze legt uit dat ze graag gewoon haar mening wil kunnen geven zonder dat dat gevolgen heeft voor haar familie. Als voorbeeld noemt ze haar geloof in alternatieve geneeswijzen naast de reguliere gezondheidszorg. „Ik ga naar de dokter en tegelijkertijd gebruik ik acupunctuur en werk ik met energieën. Ik doe aan yoga en ik mediteer, net als - zoals ik merk - vele anderen ook doen.” Over die mix van zorg wil Märtha Louise zich kunnen blijven uitspreken, zonder dat dit het koningshuis raakt. De prinses begrijpt de extra verantwoordelijkheid die haar titel met zich meebrengt, maar hoopt dat haar persoonlijke standpunten worden gezien als die van haar en dat „niemand anders zich daarvoor hoeft te verantwoorden.”