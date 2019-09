’ANNEKE heeft veel te weinig van het leven genoten’

Anneke Grönloh overleed op 14 september 2018 in haar boerderij in Frankrijk. De voormalige tienerster werd 76 jaar. Ⓒ Uitgeverij Jea

Het lukte WILLEKE ALBERTI en RIA VALK niet hun tranen in bedwang te houden, toen zij gistermiddag tijdens de presentatie van de biografie van zangeres ANNEKE GRÖNLOH in Koninklijk Theater Carré een bijzondere broche kregen opgespeld. Twee weken voor haar overlijden – morgen exact een jaar geleden – had Anneke de borstspeldjes uit haar sieradendoos gehaald en apart gelegd voor haar vriendinnen. Het drietal maakte in de jaren zestig vrijwel gelijktijdig hun debuut in de Nederlandse showbizz. „We bespraken alles met elkaar.”