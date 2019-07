Zoontje Kimberley Klaver ’eindelijk’ thuis

„Eindelijk mochten we je mee naar huis nemen”, schrijft een dolgelukkige Kimberley op Instagram. „Julius Laurens Alexander, lief eigenwijs strijdertje van ons. Wat heb je het goed gedaan en wat laat je veel wilskracht, karakter en overtuiging zien.” De 33-jarige actrice is „zo trots” op de kleine. „Stromen over van liefde echt. Welcome home, baby Julie.”

Klaver beviel vorige week maandag van Julius Laurens Alexander van den Bergh. Omdat het jongetje „niet meer wilde wachten” kreeg hij in het ziekenhuis wat extra ondersteuning. „Maar hij is sterk en doet het supergoed. Zo trots op deze kleine sterke man”, liet ze toen weten.

De Verliefd op Ibiza-actrice maakte in februari bekend dat ze in verwachting was. Kimberley en Michel zijn sinds vorige zomer een setje.