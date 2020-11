Nieuwe film met Tom Hanks op Netflix uitgebracht

Filmstudio Universal zou op het moment de laatste hand leggen aan de deal met Netflix. Door de film op deze manier uit te brengen, kan News Of The World meedingen naar de Oscars en andere prijzen in het komende awardseizoen. Het aanbod daarvoor is karig: veel filmtitels zijn vanwege het coronavirus en de daaropvolgende bioscoopsluitingen naar later in 2021 verschoven.

News Of The World is gebaseerd op en boek met dezelfde naam van Paulette Jiles. Dat vertelt het verhaal van een oorlogsveteraan die eind 19e eeuw een jong meisje moet terugbrengen naar haar familie dat jarenlang ontvoerd is geweest. Deze Captain Kidd, in de film gespeeld door Hanks, verdient zijn geld door langs dorpjes te trekken en daar het laatste nieuws te delen. De jonge Duitse actrice Helena Zengel speelt het meisje, Johanna.