Heeft Temptation Island-Yasmin naast nieuwe rol ook nieuwe liefde?

De geruchten zouden voortkomen uit Instagramposts waarop de twee samen al zingend te zien zijn in een bar. Bovendien zouden de twee al zoenend gespot zijn. Zijzelf houden het echter op vriendschap. Volgens Yasmin (26) kunnen ze het gewoon goed vinden samen en mag ze er verder niets over zeggen, in verband met haar deelname aan Temptation Island.

Arne Toonen (45) is de ex van Birgit Schuurman; de twee waren tien jaar getrouwd en maakten in februari dit jaar bekend dat ze uit elkaar gaan.