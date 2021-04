Caitlyn Jenner wil gouverneur van Californië worden

De Republikeinse Jenner wil de Democratische gouverneur Gavin Newsom vervangen. Ze heeft een website gelanceerd met haar campagne, waarop ze laat weten dat Californië al bijna vijftig jaar haar thuis is. Zij meent dat Californië, ooit de staat waar ’iedereen hier, ongeacht hun achtergrond of levensfase, zijn dromen kan waarmaken’, zijn glans heeft verloren. „Sacramento heeft een eerlijke leider nodig met een duidelijke visie.”

Jenner was overigens geen fan van de voormalige Republikeinse president Donald Trump, maar ze heeft wel een aantal van zijn adviseurs in de arm genomen. In haar team zit onder anderen Tony Fabrizio, een belangrijk persoon in de Trump-campagnes van 2016 en 2020, en Steven Cheung, die eerder voor Trump in het Witte Huis werkte. Ook zit haar goede vriend Brad Parscale in Jenners campagneteam. Parscale was Trumps voormalig campagneleider.