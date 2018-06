Fans boos op Benedict Cumberbatch

Acteur Benedict Cumberbatch is tot grote ontzetting van zijn fans niet bij het evenement aanwezig. “Waarom heb ik in vredesnaam een een ‘Gold ticket’ gekocht?” en “Ik ga mijn geld terugvragen. ik zie niet in waarom dit evenement nu nog zo’n bedrag waard is”, zijn de reacties op social media.

De organisatie geeft geen duidelijkheid over zijn afwezigheid, maar de woordvoerder van de acteur zegt tegen Daily Mail dat hij op vakantie is. "Het is voor hem zijn laatste kans om nog te rusten voordat hij start met de opnames van de film Doctor Strange."