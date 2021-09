Frans abortusdrama wint Gouden Leeuw

Het aangrijpende l’Evénément draait om de jonge studente Anne (Anamaria Vartolomei), die in het begin van de jaren 60 ongewenst zwanger raakt en wanhopig een abortus wil. Een ingreep die destijds in Frankrijk nog tot gevangenisstraf kon leiden. Het is een verfilming van de gelijknamige autobiografische roman van schrijfster Annie Ernaux.

Netflix, dat in de 21 titels tellende competitie drie ijzers in het vuur had, wist verschillende prijzen in de wacht te slepen. Zo kreeg The hand of God van Paolo Sorrentino - zijn meest persoonlijke film tot nu toe - de Grote Prijs van de Jury. Ook hoofdrolspeler Filippo Scotti viel in de prijzen en kreeg de Premio Marcello Mastroianni voor beste jonge acteur.

Jane Campion werd verkozen tot beste regisseur voor The power of the dog, eveneens een Netflix-productie. Datzelfde geldt voor The lost daughter, het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. Zij won op het Lido de prijs voor het beste scenario.

De dubbele winst van Paolo Sorrentino’s film werd trouwens ook gevierd als een Italiaans succes. De Speciale Prijs van de Jury voor het historische speleologendrama Il buco van Michelangelo Frammartino maakte dat feestje compleet.