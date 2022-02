Kylie Jenner onthult tweede naam pasgeboren zoon

Kylie en Travis verwelkomden hun zoontje op 2 februari, precies een jaar en een dag nadat hun dochter Stormi werd geboren. Volgens oma Kris Jenner lijkt Wolf als twee druppels water op zijn grote zus. „Ik was bij de bevalling aanwezig, samen met Travis. Vanwege covid-19 mochten er maar twee mensen bij zijn, dus dat was een grote eer voor mij. Wolf is mijn elfde kleinkind en wat mij betreft komt er nog een heel elftal bij! Ik voel me zo gezegend met mijn kinderen en kleinkinderen, dat is toch waar het in het leven om draait”, aldus een dolgelukkige Kris in een eerder interview met Ellen DeGeneres.

Wolf kwam ter wereld in het Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles, een van de meest vooraanstaande ziekenhuizen in de stad.