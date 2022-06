Jan de Hoop in tranen bij laatste Ontbijtnieuws: ’Iedereen bedankt’

In de uitzending bedankte De Hoop als eerste zijn man Coen voor de afgelopen tientallen jaren. „Het moment waarvan ik wist dat het zou komen”, zei de Hoop voordat hij wat mensen ging bedanken. „Om te beginnen met Coen, mijn man die me gesteund heeft, ook voor hem ging de wekker al die jaren erg vroeg. Straks zit hij thuis met een Bossche Bol op me te wachten.” Ook zijn collega’s konden rekenen op een bedankje van De Hoop. „Maar vooral, de kijker.”

De presentator maakte nog een grapje over het feit dat hij in huilen uitbarstte. „Dit is nog erger dan het afscheid van Toine van Peperstraten”, grapte hij, wanneer zijn collega’s in de studio in lachen uitbarstten. „Mooie dag”, besloot De Hoop.

De 67-jarige De Hoop presenteerde donderdag voor de allerlaatste keer het RTL Ontbijtnieuws, iets dat hij 33 jaar lang deed. Aanvankelijk zou de presentator al eind vorig jaar met pensioen gaan, maar hij plakte er nog een paar maanden aan vast. De Hoop wordt opgevolgd door Robbie Kammeijer, die eerder al Editie NL en het Half Acht Nieuws voor RTL presenteerde.

Ridder in de Orde

Jan de Hoop is na zijn laatste uitzending benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 67-jarige De Hoop presenteerde donderdagochtend voor de laatste keer het ochtendnieuws, iets dat hij 33 jaar lang deed.

De Hoop ontving zijn lintje direct na afloop van zijn laatste Ontbijtnieuws. „Ongelofelijk”, zei De Hoop voor de camera van RTL Nieuws na het ontvangen van zijn onderscheiding. „Ik ga het heel erg missen hier.”

De presentator ontving de onderscheiding van Ton Heerts, de burgemeester van De Hoops woonplaats Apeldoorn.