Jennifer Hudson herdenkt neefje met bijzonder initiatief

In oktober van 2008 werden de moeder en broer van Jennifer dood aangetroffen in het huis dat hun moeder deelde met Jennifers zus Julia en haar zoontje Julian. Haar moeder en broer pasten op dat moment op de 7-jarige Julian, maar die was onvindbaar. Drie dagen later werd het jongetje dood gevonden in een geparkeerde auto. De man met wie Julia in scheiding lag werd gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie keer levenslang.

Jennifer en Julia hebben de Julian D. King Gift Foundation opgericht die schoolspullen en kerstcadeaus doneert aan kinderen uit armere families. Jennifer deelde een aantal kiekjes van de uitdeelactie van dit jaar, en haalde woorden van haar moeder aan in het bijschrift. „Mijn mama zei altijd: ’ waar een wil is, is een weg.’ En Julia heeft een manier gevonden om zelfs tijdens deze pandemie kids zo veilig mogelijk te helpen.”