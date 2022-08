Deze week nieuws over ’staatsbegrafenis’ Olivia Newton-John

Wel hebben Hollywoodster John Travolta, haar tegenspeler in Grease, en ook Barry Gibb, de enige nog levende Bee Gee, toegezegd bij het afscheid aanwezig te zullen zijn. Barry woonde met zijn broers ook een deel van zijn leven in Australië en raakte later in Amerika bevriend met Olivia.

En samen met Maurice en Robin tekende het popicoon voor de titelsong van Grease, maar natuurlijk ook voor de muziek van Travolta’s filmhit Saturday Night Fever, waardoor ook zij een gezamenlijk verleden hebben. Met Andy Gibb, de jongste van de vier zingende broers – hij overleed in 1988 op slechts dertigjarige leeftijd – had Olivia naar verluidt zelfs een korte relatie.

Waarom het allemaal zo lang moet duren voordat details worden bekendgemaakt, is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat Dame Olivia in een strikt besloten bijeenkomst zal worden begraven op haar eigen ranch in Zuid-Californië. Waarschijnlijk richt de familie zijn aandacht eerst daarop en gaan zij daarna in gesprek met Daniel Andrews, de premier van de Australische provincie Victoria, die het grootse afscheid aanbood. Hij vertelde eerder dat de dienst meer de vorm van een concert zou krijgen dan van een begrafenis.

Er is dus ook geen kist. „Het afscheid van Olivia zal eer doen aan haar als persoon, haar muziek, haar films en aan haar goede doelen”, aldus Andrews.