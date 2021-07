Clairy Polak wil niet leven met Alzheimer

De 65-jarige presentatrice zegt zichzelf een leven met de ziekte te willen besparen. „Als ik bij mezelf een patroon van vergeetachtigheid ontdek, zou ik meteen onderzoek laten doen. En als daaruit zou blijken dat ik Alzheimer heb, neem ik maatregelen”, vertelt ze.

Behoorlijk drastische maatregelen, zo laat ze vervolgens weten. „Ik heb me voorgenomen om dan meteen een eind te maken aan mijn leven. Bij Alzheimer moet je vooral niet te lang uitstellen, omdat je anders zeker weet dat je het niet meer zelf in de hand hebt. En mijn ervaring met die ziekte is zodanig dat ik die mezelf zou willen besparen.”

De presentatrice verloor in 2019 haar echtgenoot aan Alzheimer. Ze schreef daarover het boek Voorbij, voorbij. In coronatijd probeerde ze ook een roman te schrijven, maar ze is er niet tevreden over. „Het blijft daarom in de computer.” Volgens haar schoot haar fantasie uiteindelijk tekort. „Ik kan goed opschrijven wat ik beleefd heb, een verhaal iets mooier of lelijker maken, maar ik kan het niet creëren.”

De presentrice van Nova, de voorganger van Nieuwsuur, niet zeggen wie zij een betere presentator vindt: Mariëlle Tweebeeke of Jeroen Wollaars. „Dit meen ik serieus: hier krijg je geen antwoord op. (...) Toen ik net bij Nova was begonnen heb ik me een keer laten verleiden om antwoord te geven op de vraag wie ik de beste presentator vond. Dat is me zo ontzettend opgebroken. ‘O, o, o’, riepen mensen, ‘wie denkt ze wel dat ze is dat ze zo oordeelt over medepresentatoren?’” Wel laat ze weten dat ze Nieuwsuur een ’heel goed programma’ vindt dat ’zijn handjes mag dichtknijpen met deze presentatoren’.