Makers ’Man bijt hond’ willen niet makkelijk scoren

„Het gevaar van makkelijk scoren ligt altijd op de loer, dat is menselijk. Een enkele keer is het gebeurd dat we dachten: dat citaat hadden we beter weg kunnen laten”, kijkt programmastem Michael Abspoel in de Volkskrant terug op de jaren bij de publieke omroep. „De grens ligt bij het antwoord op deze vraag: denken we dat iemand er last van krijgt als dit wordt uitgezonden? Wij benaderen mensen met genade. Als iemand spijt heeft na de opnamen en niet wil dat het wordt uitgezonden, zijn we bereid de beelden weg te gooien. Dat is ook gebeurd.”

„Ik zal eerlijk zijn: soms heb je internethits nodig om het programma in de kijker te houden. Man bijt hond kan niet zonder”, vervolgt Abspoel. „Maar dat is niet waar het om gaat. Dat sommige mensen ons associëren met lachen, gieren, brullen, komt misschien doordat fragmenten te zien waren in shows als De wereld draait door. Daar kozen ze niet voor beelden uit onze serie over kinderen met kanker, maar voor Nel Veerkamp die per ongeluk het kunstgebit van een vreemde in haar mond stopt. Dat begrijp ik wel, maar zoiets gaat een eigen leven leiden.”

Maandag keert Man bijt hond na vier jaar afwezigheid terug op televisie. Abspoel is optimistisch. Volgens hem zijn er nog altijd veel trouwe fans en hij rekent erop dat mensen nieuwsgierig zijn naar de terugkeer. „Dat ze de moeite nemen over te schakelen naar een zender waar ze normaal gesproken misschien niet naar kijken. Als blijkt dat ze dat te weinig doen, hoop ik dat we in elk geval kunnen zeggen: het lag niet aan de kwaliteit van het programma.”