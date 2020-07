Oudejaarsconference Guido Weijers gaat door: ’Iemand moet confronteren’

„Het theater is de plaats waar nog alles mag worden gezegd. Puur en zonder filter”, meldt de komiek in een toelichting. „De tijdsgeest werd nog nooit zo scherp gevangen in een avond vol ongemakkelijke waarheden, gitzwarte humor en intelligente grappen. Het is vijf voor twaalf. Dus iemand moet confronteren. Iemand die makkelijk praten heeft.”

Eerder deze week maakte ook Youp van ’t Hek bekend dat hij zijn oudejaarsvoorstelling gaat spelen. De cabaretier bepaalt echter pas in het najaar of hij de voorstelling in een zaal met weinig publiek vindt werken en dus goed genoeg vindt voor uitzending op 31 december. Vanwege de coronacrisis mogen er hoogstens een paar honderd man zitten, ook in de allergrootste zalen.

Het is nog niet duidelijk of Dolf Jansen, die inmiddels al dertig maal een oudejaarsconference maakte, in het najaar ook een eindejaarsshow gaat spelen.