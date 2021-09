Premium Het beste van De Telegraaf

Waar trekt André Hazes zelf de grens?

Door Onze redactie

„Nu is het moment gekomen dat André pas op de plaats maakt en eerst weer helemaal fit wordt.” Ⓒ ANP/HH

Voor de tweede keer in relatief korte tijd is André Hazes (27) getroffen door een burn-out. Volgens zijn manager hebben ’het gemis aan optredens, de onzekerheid die de coronapandemie met zich heeft meegebracht en de ontwikkelingen in zijn privéleven’ ervoor gezorgd dat de volkszanger is opgebrand. En met name over dat roerige privéleven kan inmiddels een boek worden geschreven.