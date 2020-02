Kleine drama’s subtiel verwoord

Met de bundel Een goed verhaal belandde Mensje van Keulen in 2010 op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. Een ’sublieme chroniqueur van de menselijke eenzaamheid’ werd de schrijfster in het juryrapport genoemd. Terecht. Van Keulen excelleert in het kleine en legt in weinig woorden de (relationele) tekortkomingen van de mens zonder omhaal bloot.