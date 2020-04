Het Familiediner viert 20-jarig jubileum ruziënde families

Bert van Leeuwen Ⓒ ANP

De EO begint op maandag 27 april met een nieuw seizoen van Het Familiediner. De omroep heeft een jubileum te vieren want het is het twintigste seizoen van het programma. Niet weg te denken bij dit programma is presentator Bert van Leeuwen. Hij gaat weer op pad om familieleden met een verstoorde relatie te inspireren een stap te zetten naar verzoening.