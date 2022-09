Italiaanse filmregisseur Emanuele Crialese (57) onthult: ’Ik ben geboren als meisje’

L’Immensitá gaat over een Italiaans gezin in het Rome van de jaren zeventig. De oudste dochter Adriana doet zich voor als jongen, wat nog meer olie op het vuur gooit in de toch al gespannen relatie met de moeder, gespeeld door Penélope Cruz, en de gewelddadige, ontrouwe vader. „Het is geïnspireerd op mijn jeugd en mijn eigen geschiedenis”, zei Crialese. „Ik ben biologisch geboren als meisje. Dat betekent dat ik voor een groot deel een vrouwelijk karakter heb. Dat is waarschijnlijk het beste deel van mij.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Penélope Cruz speelt een van de hoofdrollen in Crialeses nieuwste film L’Immensitá. Ⓒ ANP/HH

Het was voor het eerst dat Crialese iets vertelde over zijn transitie. „Op een gegeven moment moest ik een keuze maken tussen leven of sterven. Je kiest er niet voor om zo’n reis te maken. Je wordt zo geboren.”

Details over zijn transitie liet Crialese achterwege. De Italiaan is bekend van films als Respiro (2002), Nuovomondo (2006) en Terraferma (2011). Met L’Immensitä is Crialese in de race voor een Gouden Leeuw, de Italiaanse filmprijs die elk jaar wordt uitgereikt tijdens het Filmfestival van Venetië.