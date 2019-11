Ernst Daniël Smid heeft ziekte van Parkinson

Na de vorige keer dat hij te gast was bij Pauw, zo’n zes weken geleden, had hij het er al achter de schermen met de presentator over gehad. Ernst Daniël Smid was echter te bang voor de reacties en wilde er niet mee in de bladen komen. In overleg met Pauw besloot de zanger toch er voor uit te komen. Zeker ook omdat hij tijdens die bewuste aflevering flink wat commentaar over zich heen kreeg, omdat hij zo slecht verstaanbaar was dat mensen dachten dat hij dronken was. Het was echter de ziekte van Parkinson al.

Hoewel hij aangeeft erg bang te zijn geweest dat mensen hem zouden afschrijven, omdat het ’toch een hersenziekte is’, vroeg hij zich ook waarom hij het eigenlijk nog geheim hield. „Ik kan heel goed leven met Parkinson”, stelt de zanger dan ook.

Rob de Nijs vult hem aan. Hij vertelt dat het een enorme opluchting was dat hij het ooit verteld heeft. Bovendien hoeft zijn werk er niet onder te lijden. „Ik kan nog steeds prima zingen, maar ik ga er wel even bij zitten.” Dat geluk heeft Ernst Daniël Smid helaas niet. Hij vertelt nog wel te kunnen zingen, maar ’het zware werk’ lukt hem niet meer.

Als er een fragment wordt getoond over Parkinson geeft Ernst Daniël Smid aan het erg moeilijk te vinden om te zien wat de ziekte met iemand kan doen. „Genezing is nog niet moeilijk he?”, vraagt hij zich vervolgens hardop af. Helaas wordt hij daarin teleurgesteld. Maar, sinds hij zes weken geleden is begonnen met de behandeling is hij al wel sterk vooruit gegaan, zo bevestigt ook zijn arts. Inmiddels is hij dan ook al veel beter verstaanbaar. Ook is zijn zingen weer wat vooruit gegaan, al moet hij zijn repertoire wel aanpassen. Zo geeft hij toe.

„Ik ben wel blij dat ik niets meer hoef uit te leggen nu, heerlijk!”, zegt hij zienderogen opgelucht. „Ik ga gewoon lekker door met leven en wat ik kan zingen, ga ik zingen. Ik kan verhalen schrijven, ik ben met een biografie bezig. Iedereen kan boeken schrijven, dus waarom ik niet. Ik wil wat betekenen voor mensen met Parkinson.”