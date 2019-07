Ryan Adams terug op social media na beschuldigingen

„Ik heb veel te zeggen. En dat ga ik doen. Snel. Omdat de waarheid er toe doet.”, begint Adams, van wie drie geplande albums voor dit jaar gecanceld werden door Universal Music Group, nadat zeven vrouwen in een artikel in The New York Times hem beschuldigden van seksueel ongewenst gedrag. Onder hen was ook zijn ex-vrouw Mandy Moore.

Over deze beschuldigingen lijkt hij geen duidelijk standpunt in te nemen, al erkent Adams dat hij niet perfect is en dat hij dingen heeft geprobeerd goed te maken. Hij vertelt dat hij geen gemakkelijk leven heeft gehad, met het verlies van zijn broer in 2017. Later schrijft hij in het algemeen: „Geloof vrouwen. Geloof Waarheid. Maar geef nooit op om zelf onderdeel te zijn van oplossingen, van genezing.”

Zelf wil hij dat doen door weer muziek te maken. „Ik heb mijn best gedaan om open en verantwoordelijk te zijn. Ik heb altijd willen helpen. Ik probeer het. (...) Ik ben hier voor de muziek, voor de liefde en om dingen beter te maken.”

’Bullshit’

Zijn post wordt door ruim zevenduizend van zijn 38.000 volgers geliked, maar krijgt praktisch geen reacties. Ook het stukje muziek dat hij vervolgens deelt, wordt wel veelvuldig bekeken, maar de ruimte voor commentaren, die de zanger/songwriter niet heeft uitgeschakeld, blijft angstvallig leeg. Op Twitter, waar de artiest bijna 800.000 volgers heeft, wordt zijn verhaal drieduizend keer geliked en krijgt hij wel respons. De reacties zijn gemengd: sommige fans zijn blij dat hij terugkeert. Anderen noemen zijn relaas ’cryptische onzin’ en stellen dat hij zich eerst duidelijker moet verklaren.

Direct nadat hij in februari beschuldigd werd, bood Ryan Adams op Twitter zijn excuses aan aan iedereen die hij, ’hoewel onopzettelijk’, ooit heeft gekwetst. Maar hij stelde zich niet in het artikel te herkennen.

