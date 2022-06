Brad Pitt: ’Ik zal altijd van Gwyneth Paltrow houden’

De voormalig geliefden hadden het onder andere over Bruce Paltrow, Gwyneths vader die in 2002 overleed. Volgens Gwyneth had haar vader Brad ’goedgekeurd’ en stemde hij in met hun huwelijk. „Ja, hij was het er helemaal mee eens, ook al zijn we uiteindelijk niet met elkaar getrouwd. Twintig jaar later heb ik de juiste Brad gevonden, voor wie ik bestemd was”, grapte Gwyneth, die hiermee doelde op haar echtgenoot Brad Falchuk, met wie ze in september 2018 trouwde.

„Ja, het is mooi hoe dingen dan toch op een bepaalde manier uitwerken. Maar je vader Bruce heeft echt indruk op me gemaakt en dat is iets waaraan ik nog vaak denk. Die man was zó grappig! En jullie waren samen ook zo grappig, ik vond het geweldig om jullie samen te zien. Je kon gewoon zien hoeveel hij van jou hield. Het is geweldig om je nog steeds als goede en dierbare vriendin te hebben. En ik hou van je, en dat zal ik altijd blijven doen”, aldus Brad. Waarop Gwyneth antwoordde: „En ik hou van jou, ik hou zoveel van je.”

Paltrow trouwde in 2003 met Coldplay-zanger Chris Martin, met wie ze dochter Apple (18) en zoon Moses (16) kreeg. De twee gingen in 2014 op vriendschappelijke wijze uit elkaar. Pitt trouwde op zijn beurt in 2014 met Angelina Jolie, nadat hij eerder gescheiden was van Jennifer Aniston. Met Jolie deelt hij zes kinderen. De twee zijn nog altijd verwikkeld in een ’vechtscheiding’.