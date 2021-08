Voormalig werknemer R. Kelly: het was een compleet andere wereld

In een nieuwe zitting in het proces tegen R. Kelly heeft een voormalig assistent van de zanger verteld over zijn ervaringen met de Amerikaan, die onder meer van seksueel misbruik wordt verdacht. Anthony Navarro zei vrijdag in de rechtbank volgens Billboard dat werken voor Kelly een ervaring was die hij nog nooit eerder had meegemaakt.