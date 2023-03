ITV zwijgt over mogelijk aftreden directie na Voice-rapport

De slachtoffers van The Voice of Holland willen dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam van ITV aftreedt na het woensdag verschenen rapport. Advocatenkantoor Van Doorne concludeerde dat er meerdere gevallen van „ongepast gedrag” hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niks met de meldingen bij leidinggevenden lijkt te zijn gedaan.

In het rapport staat dat zaken van vier oud-medewerkers zijn doorgegeven aan meerdere leidinggevenden en dat er een mondelinge waarschuwing zou zijn gegeven. Met de meldingen lijkt volgens Van Doorne echter niks te zijn gedaan.

’Stevig gesprek’

RTL wil een „stevig gesprek” voeren met producent ITV, nadat deze een samenvatting van het rapport over de misstanden bij het programma The Voice had gepubliceerd. Het mediabedrijf kan niet zeggen wanneer dit gesprek plaatsvindt. Ook geeft RTL geen toelichting over de inzet van het gesprek.

Over de toekomst van de eventuele terugkeer van The Voice wil RTL pas uitspraken doen na het gesprek met ITV. Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, wil dat de Nederlandse Arbeidsinspectie extra toezicht gaat houden op ITV om te kijken of de beloofde initiatieven na de wantoestanden bij The Voice echt zijn doorgevoerd.

De Arbeidsinspectie zegt wettelijk alleen te kunnen controleren of bedrijven voldoende beleid hebben op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting, waar bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie of werkdruk onder vallen. Maar een bedrijf onder verscherpte controle stellen kan wettelijk niet.