Villa Felderhof-variant van Beau vanaf 2 januari te zien

Van Erven Dorens had het programma eerder al aangekondigd. In Lago di Beau gaat hij BN'ers interviewen aan het Comomeer in Italië. Wie de gasten zijn heeft RTL nog niet bekendgemaakt. De presentator belooft wel ’boeiende gesprekken met veel humor’.

Villa Felderhof was een NPO-programma waarin Rik Felderhof in een grote mediterrane villa BN'ers interviewde. Hiermee verdiende Felderhof in 1998 de Gouden Televizierring.