Lange Frans: hoe werd hiphopheld schietgrage complotdenker?

Mocht Lange Frans nog enige ’credibility’ hebben, dan is dat na zijn bizarre podcast van donderdag vast helemaal over. Een gesprek over graancirkels en pedofilie ontaardt in een soort oproep om Nederlandse politici om zeep te helpen. Wat is er gebeurd met de rapper die bekend werd als hiphopheld met een nummer tegen zinloos geweld en zelfs een soort volkslied schreef?