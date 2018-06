Studio Sport-presentatrice stelt huwelijk uit

Rivkah op het Veld, in het dagelijks leven presentatrice van Studio Sport en Jolanda Keizer zijn drie jaar samen. De 25-jarige Rivkah en de 31-jarige oud-atlete zijn volgens insiders verder van elkaar verwijderd dan ooit. "Het gaat al een tijdje niet goed tussen de twee", vertelt de bron tegen Privé. "Iedereen die was uitgenodigd voor het vrijgezellenfeest van Rivkah heeft te horen gekregen dat dit voor onbepaalde tijd is uitgesteld, net als de bruiloft."

De bron zegt dat daarnaast dat niemand weet wat er gaat gebeuren. "Er wordt niet over gepraat. Maar wij weten genoeg." De toekomst op liefdesgebied is ongewis voor het tweetal.