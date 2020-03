Zwangere Katy Perry rouwt om oma

„Ann was een vechter”, schrijft Katy over haar oma Ann Pearl Hudson op Instagram. „Ze overleefde de crisis van de jaren dertig en voedde in haar eentje drie kinderen op als naaister. Ze was altijd authentiek zichzelf, grappig en vol met alle lieve gezellige dingen waar je aan denkt bij oma’s. Ze was een geweldige oma en ik zal voor altijd een deel van haar bij me dragen.”

Bij geschreven eerbetoon aan haar oma deelt ze een tal van foto’s en filmpjes. Op één van die filmpjes vertelt ze haar oma dat ze in verwachting is van haar eerste kindje.

