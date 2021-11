John Lundvik doet gooi naar nieuwe songfestivaldeelname

Omroep SVT heeft vrijdag de eerste veertien acts bekendgemaakt. In totaal doen er in februari 28 acts mee in vijf verschillende halve finales. Op 12 maart wordt in de finale de Zweedse inzending gekozen.

Lundvik deed in Tel Aviv mee met de single Too Late For Love. De Nederlandse tv-kijker zal hem vooral nog herinneren van de puntentelling doordat hij nog tot het allerlaatste moment zicht had op de overwinning. Die ging echter naar Duncan Laurence omdat de zanger niet genoeg publiekspunten had gescoord.