Jeremy Clarkson dankbaar voor schoonlikken wc’s

Clarkson herinnert zich momenten waarop hij gedwongen werd de wc’s schoon te likken en een andere student in een opbergdoos van hem had gepoept. „De eerste twee jaar op de kostschool werd ik gepest. Ik moet voorzichtig zijn hoe ik dit ga verwoorden... In mijn geval was dat gepest niet iets slechts”, vertelt hij in de Andy Jaye podcast.

„Ik denk dat het me scherp heeft gemaakt en me bij zinnen heeft gebracht. Ik besef dat pesten voor veel, heel veel mensen afschuwelijk is, maar dat was het niet echt voor mij”, verklaart Clarkson. „Het was toen wel vreselijk om het mee te moeten maken, maar als ik er op terugkijk ben ik dankbaar voor wat ik erdoor ben geworden.”

Jeremy werd uiteindelijk van school gestuurd, maar ook daar is hij blij om. Volgens hem kwam hij toen hij naar huis liep een man tegen die hem vroeg waar hij naartoe ging. Toen Clarkson antwoordde dat hij van school was gestuurd, zou de man hem hebben gezegd dat hij dan wel journalist zal moeten worden. „Dus ik heb geluk dat ik hem tegenkwam, want ik had nog nooit aan journalistiek gedacht!”