Beurs als springplank voor ’verloren generatie’ kunstenaars

Ze worden wel ’de verloren generatie’ genoemd, deze schilders, beeldhouwers, keramisten, video- en textielkunstenaars die in de periode 2020-2022 van de Nederlandse academies afkwamen. Maar van dat doemscenario gelooft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) die de beurs donderdagmiddag opende, geen woord. „De moeilijke covidperiode is voorbij. Eindelijk kunnen jullie je werken tonen aan een groot publiek. Jullie zijn de herontdekte generatie.”

Staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu opende de experimentele kunstbeurs. Ⓒ Thijs Rooimans

De deelnemers waren zonder uitzondering positief gestemd over de beurs, die met financiële steun van het Mondriaanfonds en het Cultuurfonds werd georganiseerd. De Werkspoorkathedraal zinderde van plezier en optimisme. Er is dan ook veel en goed experimenteel werk te zien, dat allemaal te koop is. Bovendien is de opbrengst geheel en al voor de jonge talenten. Omdat er geen traditionele galeriestands zijn, hoeven de kunstenaars geen commissie af te dragen aan de galeriehouder.

De prijzen zijn schappelijk. Al vanaf 25 euro zijn er kunstwerken te koop. In de door coach Jip Hinten van kunstzaal 38CC uit Delft samengestelde presentatie in de sectie N is het duurste stuk 3200 euro. Het gaat om een fotowerk van Koen Kievits, dat oogt als een schilderij. Alleen wie heel goed kijkt, ziet dat het witte, bijna abstracte landschap is gemaakt door analoog fotopapier te scheuren.

Archeologie en mythologie

Tentoonstellingsmaker Nina Folkersma ontfermde zich over vijf jonge vrouwelijke en feministische talenten. Onder hen Ischa Kempka die zich toegelegd heeft op het maken van tekenachtige keramiek, waarvoor zij zich laat inspireren door mythologie en archeologie. Zij heeft de stille covidperiode aangegrepen om zich verder te verdiepen in deze techniek, vertelt ze.

Diana Gheorghiu presenteert in de zelfde stand intrigerende geluksamuletten. Daarmee verwijst zij naar het zogeheten Lucky Girl Syndrome, een typische Gen Z vinding van jonge vrouwen op TikTok die hun geluk willen afdwingen door te manifesteren. Haar Lucky Charms zijn digitale prints van met de computer gegenereerde talismannen, die de eigenaar beschermen tegen narcisten en allerlei soorten trauma’s. „Het spreekt voor zich dat je dit met een vleugje ironie moet nemen”, lacht de kunstenares die zich al tijden verbaast over het online fenomeen.

Er zijn sculpturen zoals dit kleurrijke exemplaar van Pedro Matias, maar ook textiele werken, keramiek en schilderijen te zien. Ⓒ Thijs Rooimans

Schilders om in de gaten te houden, zijn er ook volop. Zoals Tian Teng die bijzondere perspectieven kiest voor haar grote stedelijke interieurs van huizen, cafés en zelfs de Utrechtse tram. Bas Schippers onderzoekt zijn eigen mannelijkheid en wat dat anno 2023 eigenlijk betekent door zowel klassieke stoere mannentorso’s te schilderen als paarden, die juist voor balans tussen het manlijke en vrouwelijke symbool staan.

Springboard Art Fair is vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Zondag 11 juni, de laatste beursdag, van 11.00 tot 18.00 uur. Meer info: springboardartfair.nl