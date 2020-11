Hoe bloeddorst #MeToo-affaire gezin te gronde richt

Een roman over de bak ellende die je zelf is overkomen: debuteren als schrijver was door Tynke Hiemstra vast iets leuker voorgesteld. Zonder in details te treden: haar man werd beschuldigd van ’grensoverschrijdend gedrag’ in zijn werkomgeving, hij werd op non-actief gesteld en, of dat niet erg genoeg was, in het openbaar, op sociale media, aan de schandpaal genageld. Voor nieuwsgierigen: het is allemaal te googelen.