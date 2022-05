’Rihanna bevallen van zoontje’

Het is het eerste kindje voor de 34-jarige zangeres en de 33-jarige rapper. De zangeres en rapper maakten in januari bekend samen een kindje te verwachten.

Begin mei vroeg A$AP Rocky zijn vriendin Rihanna ten huwelijk in zijn videoclip. Of het om een echt aanzoek ging is niet duidelijk. Het stel is sinds het begin van 2020 bij elkaar. In november van dat jaar maakten ze pas bekend samen te zijn.