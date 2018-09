'McDreamy' vocht voor huwelijk

"Ons huwelijk was iets wat ik niet zomaar wilde laten lopen. Ik had niet het gevoel dat het al klaar was. En we wilden allebei dat het werkte. Toen begon het dus", aldus Patrick tegen People. Een potentieel einde van zijn huwelijk vond hij 'maar gek'.

"Het is allesbehalve leuk als er wellicht een gezin uit elkaar wordt gehaald of als er een groot gedeelte van je leven dreigt te eindigen", zegt de acteur. Mede dankzij relatietherapie werd het huwelijk beetje bij beetje gered. "Iedereen heeft zijn eigen pad. Jill en ik besloten om te werken aan onze problemen en ons te verbeteren daarin. We willen rolmodellen voor onze kinderen zijn en om dat te doen moet je je problemen zien op te lossen."

Patrick was nog niet klaar met Jillian. "Ik wilde haar nog niet opgeven en zij mij ook niet. We wilden ervoor vechten. Je moet blijven communiceren, open zijn en niet lui daarin worden. En nooit opgeven. En veel seks hebben!", sluit Dempsey af.