Naaktfoto kind gemaakt in woning Vlaamse acteur

De achtergrond van de foto komt overeen met de badkamer van Van Sande, zo schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. De Vlaamse acteur werd begin deze zomer al opgepakt wegens betrokkenheid in een kinderpornozaak en zat eind juni één nacht in de cel. Aanleiding hiervoor was een onderzoek naar een netwerk, dat via een geheim chatprogramma kinderporno uitwisselde.

Ondertussen heeft Werner Kuhn, de ex-man van Van Sandes vrouw Nathalie én de echte vader van zijn stiefdochter, deze week aan weekblad Dag Allemaal verklaard dat de acteur "vieze foto's van kinderen" ontvangt en dat hij "ze zélf maakt en op het internet verspreidt".

Topje van ijsberg

Kuhn wilde eigenlijk niet op de zaak reageren, maar besloot alsnog om zijn verhaal te doen. "Ik wilde het gerecht z’n werk laten doen. Maar dat duurt me te lang. En ik moet mijn dochter beschermen. Want er is wel dégelijk bezwarend materiaal gevonden bij Guy. Wat twee maanden geleden uitlekte, is nog maar het topje van de ijsberg."

Volgens verschillende Belgische media heeft de jeugdrechter inmiddels bepaald dat Kuhns dochter weer bij hem intrekt. "Ze mocht niet meer onder één dak met Guy wonen, maar Nathalie zag het niet zitten om met onze dochter elders te gaan wonen. Intussen ziet ze haar eigen kind bijna niet meer en ze vraagt ook niet hoe het met haar gaat."

Kuhn vertelt dat hij de bewuste foto's onder ogen heeft gekregen. "Ze zijn allesbehalve onschuldig. Naaktfoto’s van een kind onder de tien jaar en de focus lag expliciet op de geslachtsdelen."