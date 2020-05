Memorabele ’Annies’ op een rijtje

Annie M.G.Schmidt schreef op haar vierde al haar eerste gedichtje. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

’Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten’, zong Bram Vermeulen. Dat betekent dat Annie M.G. Schmidt nog springlevend is, ook al is het donderdag precies 25 jaar geleden dat de Nederlandse schrijfster op 84-jairge leeftijd overleed. Want haar liedjes, gedichtjes, kinderboeken en musicals hebben inmiddels al meerdere generaties overleefd.