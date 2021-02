Hoofdrolspeler uit Sound of Music Christopher Plummer overleden

„Chris was een buitengewone man die enorm veel liefde en respect voor zijn beroep voelde. Hij had geweldige ouderwetse manieren, zelfspot en humor”, reageert zijn goede vriend en manager Lou Pitt op zijn overleden. „Hij was een nationale schat e die enorm genoot van zijn Canadese roots. Hij heeft ons allemaal geraakt met zijn kunst en menselijkheid. Zijn legendarische leven zal blijven bestaan voor alle komende generaties. Hij zal voor altijd bij ons zijn.”

De Canadese acteur is het meest bekend van zijn rol in The Sound of Music als kapitein Von Trapp, de tegenspeler van hoofdrolspeelster Julie Andrews.

Christopher Plummer en Julie Andrews Ⓒ Getty Images

Hij won een Oscar voor de film Beginners uit 2010 en was genomineerd voor een Oscar voor de door Ridley Scott geregisseerde All the Money in the World. In die film verving hij Kevin Spacey in de rol van J Paul Getty, nadat Spacey de rol verloor door het #MeToo-schandaal. Plummer was voor het laatst te zien in de film Knives Out uit 2019.